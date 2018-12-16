Константинополь офіційно запросив митрополита Єпіфанія отримати Томос

Там вітають обрання митрополита Єпіфанія новим предстоятелем Київської митрополії.

Собор Помісної Православної Церкви України відбувся успішно. Це констатується в комюніке Вселенського патріархату.

"З прославленням Бога, радістю і задоволенням, Вселенський Патріархат оголошує про успішне завершення роботи Синоду (Собору) - заснування нової Православної Автокефальної Церкви в Україні", - повідомляють на Фанарі.

Там вітають обрання митрополита Єпіфанія новим предстоятелем Київської митрополії і підтверджують, що український владика вже "висловив свою повагу і попросив добрих побажань і благословення Матері Церкви в тому, щоб він здійснював своє предстоятельське служіння".

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У повідомленні головного секретаріату Священного Синоду Константинопольської Церкви також йдеться про те, що на свято Богоявлення 6 січня заплановано співслужіння патріарха Варфоломія і митрополита Епіфанія у патріаршому соборі у Стамбулі.

"У цьому контексті оголошено, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Єпіфанія співслужити Божественну Літургію на Фанарі на великому святі Богоявлення і надати йому Томос створення нової сестринської Автокефальної Церкви", - наголошується в офіційному документі.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає Томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.