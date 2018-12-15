Глава нової Православної церкви в Україні митрополит Епіфаній: хто він (фото)

Епіфаній обраний на Об’єднавчому соборі українських православних церков.

Об’єднавчий собор 15 грудня 2018 року обрав главу нової єдиної Православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату, ректор та професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії Епіфаній. 6 січня 2019-го очільник новоствореної об’єднаної церкви разом із президентом полетить до Стамбула, де Варфоломій вручить томос про автокефалію — процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

Як пише Громадське, митрополит Епіфаній є «правою рукою» Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він молодий — 39 років. В миру — Сергій Думенко, він народився в селі Волково Іванівського району Одеської області в сім’ї робітників. Вчився у Київській духовній семінарії і в Київській духовній академії. Епіфаній також навчався в Афінському університеті на спеціальності філософія.

Читайте такожМитрополит УПЦ КП Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні (фото)

Наставником Епіфанія був Архієпископ Рівненський та Острозький УПЦ КП Даниїл.

«Бажання стати ченцем виникло ще під час навчання в семінарії. Знав, що це надзвичайно відповідально. Звичайно, було лячно. Але під час викладання в Рівненській духовній семінарії життєвий вибір сформувався – я однозначно вирішив прийняти чернецтво. Неабияку підтримку в цьому надав митрополит Даниїл (Чокалюк), який був моїм духовним наставником. Тож уже після навчання в Афінах я прийняв чернечий постриг у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі», —розповідає Епіфаній.

Займатися справами УПЦ КП почав у 2008-му. За 5 років Філарет своїм наказом назначив Епіфанія митрополитом з титулом Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський, а в 2017 він став митрополитом Переяславським і Білоцерківським.

Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії.

Про створення української помісної церкви Епіфаній говорив ще в 2013-му. В одному з інтерв'ю він зазначив, що від РПЦ до УПЦ КП надходять пропозиції щодо об’єднання: «Та вони не підходять, бо ми не бажаємо бути під омофором Московської патріархії. Нас не задовольняє й те, щоб ми стали екзархатом чи митрополією Константинопольського патріархату. Бо тоді будуть дві визнані українські церкви: Українська православна церква Московського патріархату і Українська православна церква Константинопольського патріархату. А де ж тоді буде справжня Українська православна церква? Тоді не буде української церкви. А будуть церкви різного підпорядкування. Тому ми мусимо створити свою Помісну Українську Православну Церкву».

«Перевагою Епіфанія є той факт, що він добре знає адміністративну складову розбудови церкви,— пояснює релігієзнавець Юрій Чорноморець. До того ж, митрополит має дуже поміркований характер та знає грецьку мову, що теоретично дозволить проводити прямі перемовини з Вселенським патріархатом».

На роль предстоятеля нової української церкви також претендували митрополит Луцький і Волинський Михаїл від УПЦ КП. Від УПЦ МП кандидатом був митрополит Вінницький і Барський Симеон. УАПЦ не висунула кандидатів — її глава митрополит Макарій взяв самовідвід. Макарій розповів, що Вселенський патріархат попросив його та главу УПЦ КП Філарета не балотуватись на пост глави нової української церкви.

На Об'єднавчому соборі також затвердили статут нової церкви. Тисячі людей прийшли на Софійську площу, аби взяти участь у події.

Читайте такожПредстоятель нової української церкви буде мати титул Митрополита Київського - ЗМІ

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України, а також офіційно затвердив, що церквою-матір’ю України є Константинополь. Також Синод визнав недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

15 жовтня синод РПЦ у Мінську вирішив розірвати відносини з Константинополем. Константинополь, зі свого боку, відмовився розривати відносини з РПЦ.

Помісна церква — це об'єднання всіх православних вірян, яке створюється за територіальним принципом. Помісна церква виступає на противагу вселенській, стає незалежною та самоврядною на території певної держави та зазвичай узгоджується з політико-адміністративним поділом та державними кордонами.

Автокефальна церква називатиметься Православна церква в Україні.