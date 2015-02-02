У Києві викрито російський інформцентр, який проводив антиукраїнську пропаганду серед студентів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Ця псевдо організація функціонувала на базі одного з ВНЗ України. Так звані «дипломати» проводили серед українських студентів відверту антидержавну пропаганду», - розповів Лубківський.

Він також повідомив, що інформаційний центр розпочав свою діяльність у серпні 2013 року під виглядом розвитку і зміцнення освітніх, культурних відносин з РФ.

Читайте такожСБУ: Росія планує на 9 травня масове звільнення ув'язнених для війни на Донбасі«Цей центр займався навмисно пропагандою серед українських студентів, намаганням затягнути їх до кола спецслужб РФ. Проводили відповідну агітацію. Були так звані дипломатичні семінари. Наших студентів запрошували відвідати РФ для того, щоб там їх теж «пакувати» інформацією», - наголосив Лубківський.