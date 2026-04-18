Нова RPG повторила успіх Baldur’s Gate 3 – і встановила абсолютний рекорд індустрії

Clair Obscur: Expedition 33 вдалося здобути всі найвищі нагороди п’яти найпрестижніших ігрових премій.

Французька RPG Clair Obscur: Expedition 33 продовжує встановлювати рекорди індустрії і вже увійшла в історію – проєкт став лише другою грою після Baldur’s Gate 3, якій вдалося завоювати головні нагороди на п’яти престижних преміях, пише GamesRadar.

Йдеться про церемонії The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards, Golden Joystick Awards і BAFTA. Історичне досягнення фентезійної RPG від студії Larian протрималося два роки.

Успіх "Експедиції 33" виявився по-справжньому феноменальним. Гра не тільки регулярно отримує головні нагороди, але й уже обійшла таких гігантів, як Elden Ring, за загальною кількістю GOTY-титулів – їх у проєкту понад 500 по всьому світу.

У 2026 році RPG продовжила переможну серію, забравши "Гру року" на BAFTA Games Awards і отримавши кілька додаткових нагород за сюжет, музику та акторську гру першого плану. На тлі такого успіху аналітики вже називають Clair Obscur однією з найзначущіших RPG останніх років і прикладом того, як відносно невелика студія може конкурувати з найбільшими AAA-проєктами.

Clair Obscur: Expedition 33 вийшла 24 квітня 2025 року. Проєкт доступний на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. А в грудні для гри вийшов патч з українською локалізацією.

Раніше розробники Expedition 33 підтвердили, що це лише одна історія в більш масштабному всесвіті Clair Obscur. Студія планує нові ігри під цим брендом, кожна з яких представлятиме окремий сюжет.

