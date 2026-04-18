'Чому Путін ховається?': Сибіга різко відповів російським пропагандистам (відео)

Міністра "засипали" питаннями про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним, але він відповів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга коротко поспілкувався з російськими пропагандистами. Фрагмент цієї розмови зʼявився у мережі.

На полях Анталійського дипломатичного форуму так звані російські журналісти поставили міністру питрання щодо можливості зустрічі презмдента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання - чому він ховається?", - відповів Сибіга.

Зустріч Зеленського і Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Сибіга заявив, що президент України готовий до зустрічі з Путіним за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента США Дональда Трампа.

Натомість Зеленський заявляв, що розмова з Путіним повинна бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Розмова має стосуватися того, як закінчити війну, в щоб вона не почалася знову.

