Ціни на квитки на потяги рахуватимуть по новому: яких вагонів це торкнеться

Зміни у формуванні цін набирають чинності вже за тиждень.

Продаж залізничних квитків в Україні за новою системою динамічного ціноутворення розпочнеться 25 квітня. Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності, повідомляє "Укрзалізниця".

Тепер ціна на квитки на потяг залежатиме від:

сезону – буде 16 зон сезонності, найдорожче в серпні;

дня тижня – у вівторок та середу дешевше, у п'ятницю та неділю – дорожче;

завчасності придбання – чим менше днів до відправлення поїзда, тим дорожче;

заповненості маршруту – чим менше пасажирів, тим дешевше.

Втім, повноцінне впровадження останнього пункту ще потребує доопрацювання.

Важливо зазначити, що нова система ціноутворення на квитки діятиме лише для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні – тобто, на квитки у преміумсегменті. Вартість квитків 2 класу та у купейні і плацкартні вагони залишається без змін, як і раніше – з 2021 року.

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Нові ціни на квитки чекають на пасажирів вже відсьогодні, 18 квітня.

Система динамічного ціноутворення покликана розвантажити маршрути в пікові сезони і в цілому відповідає світовій практиці, додали в "Укрзалізниці".

Зміни в роботі "Укрзалізниці" – головне

Система динамічного ціноутворення була презентована головою "Укрзалізниці" Олександром Перцовським на початку лютого. Тоді управлінець запевняв, що її впровадження допоможе зробити деякі квитки навіть дешевшими, ніж раніше, і пояснював деталі реформи.

Також "Укрзалізниця" анонсує зміни в правилах повернення квитків. Здавати їх потрібно за 15 діб до відправлення, аби отримати гроші назад в повному обсязі. В найгіршому випадку можна втратити до 70% вартості квитка.

Вас також можуть зацікавити новини: