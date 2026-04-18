Американський розробник гелікоптерів готується відкривати виробничі лінії в Україні

Компанія Bell Textron відкриває філію в Україні.

Американська Bell Textron повідомила про створення в Україні дочірньої компанії - Bell Textron Ukraine. Цей підрозділ буде підтримувати діяльність Bell в Україні - технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів. А у подальшому, пише Defence Express, компанія має намір відкрити спеціалізований офіс в Україні і розбудовує довгостроковий підхід до промислового співробітництва.

"Компанія Bell прагне до створення своєї присутності в Україні для сприяння співробітництва та довгострокового зростання", - відзначив старший віцепрезидент зі стратегічних проєктів компанії Джеффрі Шлоссер.

У компанії вважають, що їх гелікоптери здатні підтримувати обороноздатність України. Компанія акцентує на таких перевагах моделей AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, як високий ступінь уніфікації компонентів (близько 85% спільних деталей) та оперативну гнучкість.

Однак автори наголосили, що наразі залишається під питанням, скільки гелікоптерів може замовити Україна. Також незрозуміло джерело фінансування, адже на закупівлю, за оцінками, потрібно понад 1 млрд доларів.

У разі запуску виробництва можливе й відкриття промислових потужностей в Україні. А навчання екіпажів, на прикладі Чехії, може тривати до 7 місяців. Принаймні, на стільки часу розрахований загальний курс для опанування гелікоптерів AH-1Z Viper і UH-1Y Venom. Але у випадку терміновості він може бути скорочений.

Можливості гелікоптерів

Автори наголосили, що ударний AH-1Z Viper може виявитися кращим для потреб ЗСУ, ніж AH-64E Apache. Серед його переваг - простота експлуатації, зокрема й у складних умовах, доступність за ціною.

Цей гелікоптер оснащений 20-мм гарматою M197 та має шість точок кріплення під крилами з можливістю нести таку зброю, як наприклад ракети APKWS II. Усього він несе 38 керованих ракет, що "перетворює його на оптимальний "антишахедний" засіб". Також в арсеналі гелікоптера є ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder та "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire і їхньої заміни AGM-179 JAGM.

"Щодо гелікоптерів UH-1Y Venom, то тут варто відзначити реальну потребу для України в оновленні транспортних вертольотів. Він може перевозити до 8 бійців, має максимальну злітну масу у 8,4 тонни, оснащений двома двигунами T700-GE-401C, максимальна швидкість польоту - 315 км/год. Дальність польоту становить 600 км, бойовий радіус - 220 км", - йдеться у статті.

Гелікоптери для України - що відомо

Нагадаємо, що у жовтні 2025 Україна розпочала процес закупівлі ударних вертольотів AH-1Z Viper та транспортних UH-1Y Venom. Тоді компанія Bell та уряд України підписали лист про наміри з метою оцінки промислового співробітництва та подальшого продажу гелікоптерів для потреб Сил оборони України через програму Foreign Military Sale.

За декілька місяців після підписання листа про наміри у Bell наголосили, що можуть дуже швидко поставити свої гелікоптери Україні, бо мають вільні виробничі потужності, і опцію паралельно виконувати декілька контрактів.

Однак отримати дозвіл на продаж від США і укласти контракт на постачання вертольотів тільки планується.

