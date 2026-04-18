'Дуже важко': Буданов оцінив темпи мобілізації в Україні

Буданов заявив, що мобілізаційний мінімум в Україні виконують попри складнощі з набором особового складу.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. Про це він розповів в інтерв’ю молдовському виданню "Маленька країна".

За словами посадовця, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі тривалого конфлікту.

"Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій", – зазначив Буданов.

Водночас він підкреслив, що ситуація залишається складною, але контрольованою:

"Дуже складно, але в останні пів року ми доволі таки справляємося з мінімальним планом мобілізації".

Буданов додав, що попри труднощі, відповідні структури все ж забезпечують виконання поставлених завдань, хоча це дається "нелегко абсолютно".

Раніше стало відомо, що в одній з військових частин виявили масове порушення - до неї потрапило близько 2 тисяч людей, непридатних до служби за станом здоровʼя.

На тлі цих подій голова Офісу Президента України Кирило Буданов зазначив, що не варто чекати значних змін у системі мобілізації. Він згоден, що процес йде хаотично, але доки триває війна, кардинально вирішити ці проблеми неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: