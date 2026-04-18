Збрехав сім разів: Іран жорстко відповів на заяви Трампа

Тегеран спростував слова Трампа про те, що Іран передасть свій збагачений уран США.

Голова парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф звинуватив президента США Дональда Трампа в низці неправдивих заяв щодо статусу Ормузької протоки та збагаченого урану.

"Президент США зробив сім заяв за одну годину, і всі сім з них є неправдивими. Вони не виграли війну за допомогою цієї брехні, і вони, безумовно, нічого не досягнуть і в переговорах", - написав Галібаф у Х.

Збагачений уран

Як пише The Jerusalem Post, Галібаф порадив ознайомитися із заявою іранського МЗС, в якій йшлося про те, що країна не передаватиме свій збагачений уран нікому. Хоча кількома днями раніше Трамп із впевненістю говорив, що Іран погодився передати свій збагачений уран.

"Збагачений уран Ірану нікуди не буде переданий; передача урану Сполученим Штатам нами не розглядалася", - така заява іранського МЗС пролунала у відповідь на слова Трампа про те, що іранський "ядерний пил" буде вилучений "дуже скоро".

Ормузька протока

Крім того, зберігаються серйозні розбіжності між США та Іраном щодо Ормузької протоки.

Галібаф також спростував твердження Трампа про те, що Іран оголосив про "повністю відкриту і готову до повного проходу" Ормузьку протоку.

У соцмережі Трамп заявив, що протока "повністю відкрита і готова до ведення бізнесу та повного проходу".

Галібаф спростував заяву глави Білого дому, вказавши, що прохід через Ормузьку протоку здійснюватиметься за "встановленим маршрутом" і з "іранського дозволу".

Переговори про припинення війни

Високопоставлений іранський чиновник на умовах анонімності повідомив Reuters, що між Іраном і США зберігаються істотні розбіжності щодо досягнення угоди, спрямованої на припинення війни, додавши, що збереження Ормузької протоки відкритою "залежить від дотримання США умов припинення вогню".

Цей чиновник також заявив, що "щодо деталей ядерних питань угода не досягнута", і для подолання розбіжностей необхідні серйозні переговори.

Ситуація на Близькому Сході

Вчора видання Politico писало, що Трамп прагне до переговорів про припинення війни з Іраном, про що свідчить його заява про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Видання наголосило, що зіткнувшись із зростанням цін і падінням рейтингів, Трамп може виявитися більш поступливим до деяких вимог Тегерана.

Хоча раніше в Пентагоні анонсували відправку на Близький Схід тисяч військових, щоб посилити тиск на Іран і змусити його підписати угоду на умовах Вашингтона.

