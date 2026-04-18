Samsung розкрила правду: чому більше немає компактних смартфонів

Компанія лише адаптувалася під масовий попит, а не відмовилася від компактних пристроїв з технічних причин.

Samsung вперше прямо пояснила, чому компанія перестала випускати компактні смартфони. Як виявилося, справа зовсім не в технологіях.

Як повідомляє TechRadar, відповідь пролунала під час онлайн-сесії питань і відповідей за участю топ-менеджера мобільного підрозділу Samsung. За словами представника компанії, ключова причина – зміна звичок самих людей.

Сьогодні більшість людей віддають перевагу смартфонам з великими екранами, оскільки активно використовують їх для перегляду відео, ігор та роботи. В результаті саме такі пристрої стали домінувати на ринку, а компактні моделі втратили популярність.

У Samsung прямо заявили: розміри сучасних смартфонів – це відображення вибору самих покупців. Іншими словами, виробник лише адаптувався до масового попиту, а не відмовився від маленьких пристроїв з технічних причин. Це збігається і з загальною тенденцією індустрії – навіть базові флагмани сьогодні оснащені екранами 6 дюймів і більше.

При цьому сегмент "компактних" рішень повністю не зник. Як альтернативу користувачам пропонують складні смартфони, наприклад серію Galaxy Z Flip. У складеному вигляді такі девайси залишаються компактними, але при розкладанні пропонують великий екран

Також у корпорації зазначили, що в майбутньому ставка робитиметься не тільки на форм-фактор, а й на нові технології – зокрема, на функції зі штучним інтелектом, які мають стати "непомітною" частиною повсякденного використання.

У підсумку тренд очевидний: класичні компактні телефони поступово зникають, а їхню нішу намагаються зайняти складні моделі та зменшені версії флагманів.

Раніше повідомлялося, що Apple поверне компактні смартфони iPhone Mini, але в несподіваному вигляді. Складаний iPhone Fold, який очікується цієї осені, зможе задовольнити запити як фанатів компактних моделей, так і любителів великих екранів.

