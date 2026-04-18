РФ вдарила по важливому енергооб’єкту на Чернігівщині: понад 400 тисяч людей без світла

У ніч проти суботи 18 квітня російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки ворога о четвертій годині ранку було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, повідомляє "Чернігівобленерго".

Внаслідок ушкоджень без електропостачання залишилися 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, а також в Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах області. В самому обласному центрі знеструмлена частина міста, 25 тисяч домівок залишилися без світла.

Наразі енергетики проводять всі необхідні роботи для швидкого відновлення мережі. З 9 години ранку по всій Чернігівській області вимушено запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Для перших трьох груп світло вимикатимуть двічі за добу, для ще трьох - один раз.

Стан енергосистеми України - останні новини

Запорізька АЕС, що за потужністю є найбільшою в Європі, знаходиться під контролем ворога. Ядерний експерт Greenpeace Шон Берні вказує на те, що ЗАЕС - це ключовий елемент військової стратегії Кремля.

В Москві переконані, що погрожуючи ядерною катастрофою на ЗАЕС, можуть створити додатковий тиск на західних союзників України і отримати перевагу у війні, каже Берні.

Україна розпочала активну підготовку до нового опалювального сезону одразу ж по завершенню минулорічного в квітні. Мета полягає в уникненні блекаутів та відсутності теплопостачання в оселях громадян. Водночас низка регіонів не справляється з визначеним графіком, заявляє президент Володимир Зеленський.

Зокрема, стурбований голова держави темпами підготовки у Львівській, Волинській та Одеській областях, а також в Києві.

