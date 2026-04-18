Іран знову закрив Ормузьку протоку: КВІР висунув 4 вимоги

Іран знову фактично закрив Ормузьку протоку, обмеживши вільне судноплавство в регіоні. Про це йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), опублікованій офіційним іранським агентством Tasnim News Agency.

Відтак, КВІР запровадив так званий режим "гібридної блокади" Ормузької протоки, скасувавши вільне судноплавство та вимагаючи обов'язкової авторизації для проходу суден.

В оригінальному тексті заяви детально описано 4 ключові пункти правил проходження судень через Ормузьку протоку:

Відео дня

1. Цивільні судна можуть проходити лише за офіційно визначеним Іраном маршрутом (мається на увазі коридор навколо острова Ларак).

2. Будь-який рух дозволено виключно за попереднім погодженням (авторизацією) ВМС КВІР.

3. Жоден військовий корабель не має права входити або проходити через протоку.

4. Умови проходу діють лише в межах періоду тиші на полі бою.

Хоча Міністр закордонних справ Арагчі назвав протоку "повністю відкритою", заява КВІР фактично ввела режим авторизації, що підтверджується даними сервісів відстеження суден. Зокрема, сервіс Kpler зафіксував розворот танкерів, що не мали іранського дозволу, пише CNBC.

Натомість іранське державне телебачення IRIB випустило екстрений сюжет із цитуванням високопоставленого військового чиновника, де вперше прозвучала фраза про заборону проходу для будь-яких військових кораблів через Ормузьку протоку.

Блокада Ормузької протоки - це треба знати

Вчора Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Після цього ціни на нафту опустилися на 10%. Індекси на американському фондовому ринку пішли вгору. Зі своєї сторони, президент США Трамп пообіцяв продовжувати блокаду іранських портів до укладання повноцінної мирної угоди.

Втім, шість нафтових танкерів повернули назад до Перської затоки після того, як невдало спробували пройти через Ормузьку протоку. Судновласники та нафтотрейдери залишаються в стані розгубленості, намагаючись з’ясувати, чи дотримається Іран своєї обіцянки залишити цей стратегічний прохід відкритим для всіх.

Вас також можуть зацікавити новини: