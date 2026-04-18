Уражено відразу 4 об’єкти російської нафтопереробки: Генштаб розкрив деталі

Серед ураженого навіть є нафтоналивний термінал РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області.

Україні захисники в ніч на 18 квітня уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі Росії в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що цілями атаки стали два нафтопереробних заводи в Самарській області Росії. А саме "Новокуйбишевський" та "Сизранський" нафтопереробні заводи (НПЗ). Також було уражено нафтоналивний термінал РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області та нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

"Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються. Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя", – повідомили в Генштабі.

Також там додали, що українські захисники вдарили по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про райони населених пунктів Мангуш та Графське Донецької області, а також Токмак в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше Сили спецоперацій уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. На місці удару було зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) також повідомляв, що через удари Сил оборони по нафтовій галузі, Росія втрачає по $100 млн щодня.

