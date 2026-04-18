В Ужгороді стартував 'Сакура Фест': що гостям підготували цього року (фоторепортаж)

В Ужгороді в п'ятницю, 17 квітня 2026 року, стартував щорічний фестиваль "Сакура Фест", який проводиться в "українській столиці сакур" вже понад 10 років.

Що підготував відвідувачам "Сакура Фест 2026"

Цього року фестиваль триватиме протягом трьох днів, до вечора неділі, 19 квітня.

Фестиваль сакур проводиться в Ужгороді ще з 2010-х років, але тоді він скоріше мав стихійний характер, без якоїсь централізованої концепції. Втім, після початку повномасштабної війни Росії в Україні він перетворився на повноцінний івент, який має благодійну мету – збір коштів на потреби ЗСУ.

В програмі цьогорічного заходу – ярмарок локальних брендів та майстрів, фудкорти з великим вибором вуличних страв, виступи музикантів, мистецькі події, фаєршоу від театру вогню Dragonfly, японська фотозона під сакурами, інсталяція "Сакурове дерево бажань", дитяча програма, магічне видовище японських плаваючих ліхтариків Торо Нагаші, еко-пікнік біля річки, катання на дрезині Ужгородською дитячою залізницею, художні пленери під сакурами, театральний фестиваль "Під цвітом сакури" та величезний вибір тематичних сувенірів.

У 2026 році "Сакура Фест" проводиться на кількох основних локаціях, серед яких:

площа Театральна;

Набережна Незалежності;

вулиця Ракоці;

Альпінарій;

Ботанічна набережна;

Міська дитяча залізниця;

площа Фенцика;

площа Петефі;

Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Традиційно вхід на фестиваль вільний.

Сакури на Закарпатті

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, традиційно у квітні до Закарпатської області масово з'їжджаються туристи, щоб помилуватися цвітінням дерев сакур. Саму в цьому регіоні висаджена їхня найбільша кількість в Україні, до того ж тут вони починають увісти на пару тижнів раніше, ніж в тому ж Києві.

Зокрема, цього року знаменита "шалена сакура" в Мукачеві, яка традиційно цвіте раніше за інші в Україні, розпустилася ще в середині березня. Водночас масове цвітіння сакур на Закарпатті цього року почалося з середини квітня.

