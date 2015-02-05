Порошенко наполягає на постачанні зброї до України з країн НАТО

Про це, як повідомляє Deutsche Welle, Порошенко сказав в інтерв’ю для німецького видання Die Welt, яке опубліковано сьогодні.

За словами Порошенка, ескалація конфлікту на Донбасі разом з різким зростанням числа жертв серед цивільного населення мали б спонукати Північноатлантичний альянс надати Україні ще більшої підтримки, зокрема і постачанням зброї.

Порошенко зазначив, що НАТО слід було б постачати Україні "сучасні види озброєнь для захисту та оборони від агресора". Він також зазначив, що Україна потребує значної військової, технічної та фахової допомоги для покращення боєздатності української армії, яка "чинить спротив російській агресії".

Глава Української держави наголосив, що Київ прагне миру. "Але мир слід захищати, а для цього нам потрібна сильна армія з новими сучасними озброєннями", - відзначив він. Окрім того, Порошенко повторив свої попередні твердження про присутність російських військ на Донбасі, сказавши, що тепер на території України перебувають від п’яти до дев'яти тисяч російських солдатів разом з великою кількістю російських озброєнь. На тлі цього він застеріг від наслідків "гібридної війни" і зауважив, що важливим є розуміння НАТО серйозності небезпеки загострення ситуації в усій Європі. Київ потребує солідарності та одностайності з боку ЄС, додав український президент. За словами Порошенка, "визначальним є продовжувати зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Росію припинити цю безглузду війну".

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Київ, у свою чергу, готовий до переговорів у "нормандському форматі", запевнив президент. Однак, для цього необхідний прогрес у виконанні мінських домовленостей, під якими поставили свої підписи представники України, Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Тож, за його словами, для досягнення перемир'я потрібно припинити вогонь, вивести іноземні війська з території України, відвести важке озброєння від лінії розмежування, закрити кордони та звільнити заручників.

Глава Української держави також вказав на ключову роль Німеччини у врегулюванні конфлікту на Донбасі. З огляду на це, Порошенко подякував федеральному канцлеру Анґелі Меркель за її активний особистий внесок у те, щоб покласти край "агресії проти України". Порошенко зауважив, що за останні вісім місяців він мав більше 50 зустрічей і телефонних розмов з Меркель, зокрема і щодо перемовин у "нормандському форматі".