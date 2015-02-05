Путін оголосив призов «резервістів» на військові збори на два місяці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Призвати у 2015 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів терміном до двох місяців у Збройних силах РФ, у внутрішніх військах МВС РФ, в органах державної охорони, органах Федеральної служби безпеки», - зазначається у документі.

Наголошується, що терміни зборів узгоджуються з місцевою владою, за винятком перевірочних зборів, терміни яких визначає Міноборони РФ. Окрім цього, уряду РФ і місцевим органам влади доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян на збори і їх проведенням.

Читайте такожПутін пробиває коридор до Придністров’я – Саакашвілі

Як повідомлялося, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.