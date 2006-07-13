Тимошенко наполягає на дострокових виборах

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про перехід БЮТ в опозицію і закликає «Нашу Україну» припинити переговори з Партією регіонів про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Сьогодні політрада БЮТ ухвалила рішення про відхід в опозицію до незаконної і нелегітимно сформованої коаліції, яку не підтримує народ. І ми хочемо, щоб «Наша Україна» вийшла з переговорів і готувалася до нових виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що дострокові парламентські вибори є єдиним виходом в умовах формування коаліції «комуністів і кланів». «Абсолютно невірним є висловлювання, що така коаліція сприяє об`єднанню Заходу і Сходу. Ні Центр, ні Захід, ні Схід не підтримують таку коаліцію», - вважає вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «політична криза досягла апогею», і Президент повинен видати указ про призначення дострокових парламентських виборів.