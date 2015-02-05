Справа Пукача-Гонгадзе була незаконно засекречена Пшонкою в інтересах Кучми

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН журналіст, потерпілий у справі Гонгадзе Олексій Подольський, зазначивши, що розгляд апеляційних скарг вже понад рік відбувається в Київському апеляційному суді.

За його словами, у звернені депутати наголошують, що колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка в інтересах екс-президента України Леоніда Кучми незаконно засекретив всі аркуші обвинувального висновку та матеріалів слідства у справі Пукача. «Це було зроблено в останній момент - за кілька днів-годин до передачі справи до суду - з метою сховати від очей України і міжнародної спільноти правду про злочинне використання правоохоронної системи політичним керівництвом держави», - йдеться у зверненні.

Читайте такожЖурналіст заявляє, що Пукачу може загрожувати смерть (відео)Депутати відзначають, що під час проведення слідства, а також на етапі ознайомлення з матеріалами слідства потерпілих та обвинувачуваного таємними у справі були лише кілька томів, які дійсно містили державну таємницю. Але потім було засекречено усі матеріали справи.

«Приймаючи волюнтаристське рішення, Пшонка вдався до ганебного абсурду: він поставив гриф «Таємно» на кожний аркуш справи, навіть на газетні публікації, що розходилися всією Україною мільйонними накладами», - зазначають депутати.

Вони відзначають, що після призначення Яреми генпрокурором «незаконний гриф «таємно» залишається там, де його не може бути за визначенням». «Вже ваші підлеглі, що представляють державне обвинувачення, категорично наполягають на закритому режимі апеляційного розгляду», - наголосили депутати, звертаючись до Яреми.

За словами авторів звернення, якщо Ярема і надалі не вживатиме заходів, які б відновили законність і сприяли правосуддю, то він стане «поплічником злочинців, що замовляли та коїли катування і вбивства, і тих, хто фальшував розслідування до вашого призначення на цей відповідальний державний пост».

Депутати вимагають зняти грифи «таємно» з матеріалів справи, що не містять жодної державної таємниці, відсторонити від участі в процесі у справі Пукача тих прокурорів, що «скомпрометували себе категоричними наполяганнями на закритому режимі судових засідань, цинічним ігноруванням публічних заяв про злочини, що коїлися в Печерському суді, а також загальною позицією, що не відповідає функціям державного обвинувачення, а відверто нагадує захист інтересів замовників вбивства Гонгадзе і катування Подольського».

Крім того, депутати вимагають розпочати кримінальне розслідування публічних заяв Пукача щодо шантажу і погроз з боку судді Печерського райсуду м. Києва Андрія Мельника.

Депутатське звернення підписали п’ять депутатів від фракції «Блоку Петра Порошенка» - Андрій Денисенко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Дмитро Лубінець, а також позафракційний депутат Володимир Парасюк.

Учасники прес-конференції також зазначили, що заступник генерального прокурора Олексій Баганець пообіцяв підтримати їх ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Потерпілий журналіст Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.