США залишають Росії шанс припинити вогонь і поліпшити відносини з ЄС та США – Керрі

Сполучені Штати Америки залишають Росії шанс припинити вогонь і поліпшити відносини з Євросоюзом і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав держсекретар США Джон Керрі на спільнрому брифінгу в Києві з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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«Президент Путін може зробити вибір, який може припинити цю війну, і разом з президентом Порошенком рухатися до миру. Є можливість для Росії вийти з цієї ситуації, і такий шанс був наданий їй впродовж останніх кількох місяців, але, на жаль, вони цими можливостями не скористалися. Однак і зараз є ще можливість використати те, що є. Є спосіб відійти від ситуації, яка зараз є, і зав’язати більш тісні зв’язки з Європою, США, але усе це повинно початися з припинення вогню», - сказав Керрі.