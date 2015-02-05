Польща призначить уповноваженим у справах реформ в Україні заступника міністра фінансів

Про це повідомляє РАР з посиланням на міністра фінансів Матеуша Щурека, який зазначив, що відповідні документи будуть підписані найближчим часом.

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"Ми як країна, яка реалізувала дуже радикальну, але дуже ефективну програму економічних реформ(...), яка поставила нас на шлях європейської інтеграції, відчуваємо, що можемо допомогти Україні, і вже допомагаємо", - сказав Артур Радзівіл.

Він назвав своїм завданням координацію різних заходів для допомоги у впровадженні реформ в Україні.

Серед завдань, які назвав чиновник, було також найбільш ефективне використання кредиту на 100 млн євро, який Польща планує виділити Україні.

За даними польського міністерства фінансів, Артур Радзівіл займає посаду спеціального уповноваженого з питань впровадження в Польщі єдиної європейської валюти. Крім цього, він відповідальний за управління видатками бюджету, макроекономічні питання, завдання, пов'язані з членством Польщі в ЄС, і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.