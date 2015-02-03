Яценюк пропонує запровадити медійну програму для роз`яснення реформ

Про це він сказав на засіданні Національної ради реформ, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Яценюк наголосив на необхідності проводити «серйозну і змістовну дискусію з приводу того, що таке реформи: в енергетиці, у правоохоронній системі, судовій системі, в державній владі, що таке децентралізація».

Він навів приклад децентралізації, за проведення якої виступала влада на місцях: «Вони отримали реальні важелі впливу, в тому числі й право запровадження і збору додаткових податків, які йдуть не в Київ, а на районну школу, міську лікарню, місцеву дорогу. Але треба працювати з територіальною громадою, щоби зібрати ці кошти і їх використати». Проте, за його словами, дехто вважав, що децентралізація - це «дайте нам грошей побільше, а ми їх децентралізовано, без вказівки з Києва, знаємо, як потратити».

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«Не так проводилася децентралізація, в тому числі й в Польщі», - додав він.

Глава уряду запропонував звернутися до власників всіх телеканалів України з тим, аби запровадити освітню програму щодо реформ: «Наприклад, на кожному каналі на 30 хвилин хоча би раз на тиждень запросити профільного міністра, профільного керівника парламентського комітету. Суто фахова дискусія, де кожен профільний міністр по своєму напрямку разом із керівником комітету і експертами, журналістами, фахівцями в тій чи іншій галузі проведе спокійну і зважену розмову».

Яценюк закликав присутніх підтримати ініціативу щодо запровадження широкої медійної програми «про те, що таке реформи в України і що треба робити»: «Щоби посадова особа, яка відповідальна за свій напрямок, пояснювала українцям зміст, цілі реформ, коли і що і як буде досягнуто».