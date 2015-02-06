Міноборони назвало абсурдом сенсаційний сюжет LifeNews про продаж американської зброї Сирії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, за останній тиждень російськими та проросійськими ЗМІ було поширено неправдиву інформацію про нібито існування домовленостей між Міністерством оборони України та відповідними структурами деяких іноземних країн щодо постачання озброєння.

Поруч із цими повідомленнями були розміщені копії неіснуючих документів.

У першому повідомленні мова йшла про лист-звернення Міністерства оборони України до оборонного відомства Чеської Республіки з подякою за військово-технічну підтримку.

На даний час жодної зброї до Міністерства оборони України від МО Чеської Республіки не надходило.

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«Документ», який був опублікований недоброякісними ЗМІ, ніколи не існував. У Міністерстві оборони України існує затверджена чинним законодавством форма оформлення відповідних документів, яка не має жодної подібності з тим, що було опубліковано. Відповідно до порядку дипломатичного листування, офіційні документи закордонним партнерам готуються та надсилаються державною, тобто українською мовою, а не будь-якою іншою», - наголошується у повідомленні.

Крім того, інформація, розповсюджена російськими ЗМІ, з приводу нібито сенсаційного журналістського розслідування щодо продажу Міністерством оборони України «отриманої від США зброї Сирії, є абсурдом та не відповідає дійсності».

Представлений в сюжетах російського пропагандистського телеканалу LifeNews нібито «офіційний документ» за підписом заступника міністра оборони України, як і в першому випадку, є спробою підробки неіснуючого документа, заявили у Міноборони.

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«Документ» не оформлений у відповідності до існуючих правил та виконаний з помилками, навіть у фрагменті щодо відомостей про посадових осіб, якими він був нібито підписаний, додали у прес-службі міністерства.

Зброю, про яку йшлося у сюжеті, Міністерство оборони Україні ніколи не отримувало.

Окрім цього, питання експорту та імпорту озброєнь не належить до компетенції оборонного відомства. Поширення подібних вигадок через ЗМІ є нічим іншим, як черговим елементом інформаційної війни проти нашої держави, наголосили у Міноборони України.