Порошенко прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції

Президент України Петро Порошенко прибув до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 51-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави в мікроблозі Twitter.

За словами прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка, виступ Порошенка заплановано на 16.00 за київським часом.

Крім того, в рамках візиту президента України до ФРН запланована тристороння зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також ряд двосторонніх зустрічей, у тому числі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

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Як повідомляв УНІАН, MSC триває 6-8 лютого. Передбачається, що в роботі конференції сьогодні, 7 лютого, візьмуть участь Меркель, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі, президент Європарламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та інші.

Основне завдання конференції, як зазначають організатори, - обговорити поточні та майбутні проблеми у сфері безпеки і зовнішньої політики. Основними темами 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки буде крах міжнародного порядку у зв'язку з кризою в Україні та його наслідки для європейської архітектури безпеки, а також ситуація на Близькому Сході. Також учасники конференції обговорять питання збільшення біженців і боротьбу з тероризмом.