Порошенко: питання автономії або федералізації може вирішити тільки референдум

Президент України Петро Порошенко заявляє, питання автономії Донецької та Луганської областей - це питання змін до Конституції і повинно вирішуватися на референдумі.

Про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), передає кореспондент УНІАН.

"Питання автономії, про яке ви питаєте, це питання вже змін до Конституції і, звичайно, що воно буде вимагати абсолютно іншої моделі обговорення, включаючи референдум", - зазначив Порошенко.

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Він висловив готовність сьогодні виставити на референдум будь-яке питання.

"Питання федералізації я готовий поставити на референдум. І я знаю результат. Питання автономізації включається в питання федералізації. Тому не можна і не слід гратися з Конституцією, бо є абсолютно чітка законодавча процедура. І ніхто від неї відходити просто не може. Це в кінцевому рахунку рішення не президента, не парламенту, не уряду, а це рішення українського народу", - сказав Порошенко.