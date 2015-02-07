З'їзд «Свободи» переобрав головою партії Тягнибока

З'їзд «Свобода», що відбувся 7 лютого, переобрав головою націоналістичного об’єднання Олега Тягнибока.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі партії, дякуючи за довіру, лідер закликав "не зважати на бруд, який вороги ллють на «Свободу», а крок за кроком домагатися реалізації «Програми захисту українців».

«Входимо у зовсім инший етап розвитку, бо такого періоду в нас іще не було...Нині ми насамперед ведемо не боротьбу з різними політичними силами, які фактично лише конкурують за владу – ведемо ідеологічну боротьбу. І тут ми єдині, хто є реальним представником націоналістичної ідеології і протистоїть ідеології лібералізму", - зауважив Тягнибок.

За його словами, "ліберали усе робили для того, аби знищити «Свободу».

Читайте такожТягнибок після "прольоту" на виборах: "Свобода" розриває угоди з партнерами по Майдану«Свободу» компрометували, вели шалену інформаційну війну впродовж останнього часу, щоби не допустити націоналістів у парламент. Вибори завершилися, але інформаційна атака на нас триває", - зазначив лідер ВО "Свобода".

"Але нам треба йти і робити свою справу, виходячи з «Програми захисту українців», - додав Тягнибок.