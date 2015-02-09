Захист Пукача просить суд скликати експертів для визначення рівня секретності документів у справі

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Демиденко звернувся сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на вирок Пукачу.

Демиденко зазначив, що “саме експерт з питань державної таємниці може визначити, які матеріали містять державну таємницю, в яких ступінь секретності можна знизити, а в яких скасувати. Відповідно, саме експерт нестиме персональну відповідальність за ухвалене ним рішення”.

“Вважаю за необхідне заявити клопотання про призначення експертної комісії з питань державної таємниці для вивчення наявності і ступеню секретності в матеріалах справи”, - сказав адвокат.

Він також зазначив, що суд може звернутися до керівників СБУ, Генпрокуратури та МВС для створення такої комісії, оскільки в матеріалах справи є документи, на яких ці відомства ставили свій гриф секретності.

При цьому він перерахував по томах справи кількість сторінок, на яких стоїть гриф таємності, і їх рахунок йде на кілька сотень.

Також адвокат висловив думку, що на час проведення експертизи провадження у розгляді справи можна зупинити.

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У свою чергу представник прокуратури Віктор Лобач зазначив, що питання про зняття грифу секретності є слушним, але треба визначитись, яким чином це можна зробити. У продовження теми представник інтересів Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, що вона вважає за доцільне повернути матеріали справи до Генпрокуратури, щоб та могла вчинити певні дії щодо вирішення питання розсекречення чи нерозсекречення матеріалів справи, оскільки саме ГПУ під час досудового слідства була первинним носієм інформації.

Водночас представники інтересів журналіста Олексія Подольського, який також проходить потерпілим у справі від дій Пукача, вчергове зазначили, що вони не довіряють цьому складу колегії суддів, але погодились з необхідністю експертизи, про проведення якої в своєму клопотанні заявив адвокат Пукача.

Заслухавши думки сторін, суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.