Підсумки сьогоднішньої зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні залишаться в таємниці - МЗС ФРН

Про це повідомив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, передає ТАСС.

Це не лише не прийнято, але й, вірогідно, може нашкодити, уточнив Шефер.

Шефер також повідомив, що Німеччину на зустрічі представить статс-секретар Маркус Едерер.

Коментуючи заплановану на 11 лютого в Мінську зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", Шефер зазначив, що питання її проведення як і раніше залишається відкритим, хоча основна мета в тому, "щоб така зустріч відбулася".

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"Ми зробимо все для того, щоб це вийшло", - підкреслив дипломат. За його словами, першочергове завдання - досягнення перемир'я, а також "створення простору й часу для забезпечення довгострокового політичного вирішення" ситуації на сході України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції 8 лютого в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Також, за даними прес-служби, вони домовилися про проведення експертних консультацій у Берліні представників МЗС у понеділок, 9 лютого, і зустрічі Тристоронньої контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.