Захід має у своєму арсеналі "економічну ядерну бомбу" для впливу на Росію - ЗМІ

Про це повідомляє польський бізнес-канал TVN BiŚ.

"В арсеналі економічної зброї, яку Захід може використати проти Росії, є один засіб, силу якого економісти прирівнюють зі скиданням ядерної бомби. Цією зброєю є виключення з системи SWIFT- міжнародної мережі до обміну інформації між банками та фінансовими інституціями", - відзначає телеканал, зауважуючи, що зробити це нещодавно закликав британський Guardian.

Читайте такожГолова ВТБ вирішив, що відключення Росії від системи SWIFT - це використання "важкого озброєння"

Ефективність цієї "зброї" довело її застосування проти Ірану, котрий був змушений після цього піти на дипломатичні переговори у справі своєї ядерної програми.

TVN BiŚ відзначає, що у випадку Росії воно мало би катастрофічні наслідки для країни, оскільки б повністю унеможливило міжнародні розрахунки та створило би хаос у російській фінансовій системі.

Власне тому на такі ідеї дуже нервово реагують представники російської влади, серед яких - глава уряду Дмитро Медведєв.

"SWIFT щоденно реалізує близько 15 млн операцій, а щоденний оборот складає 6 трильйонів доларів. Зараз ця організація об'єднує понад 8 тисяч фінансових інституцій з 208 країн. У Росії системою SWIFT користуються 600 фінансових інституцій та банків", - додає телеканал.