Іспанія та Україна ведуть переговори про постачання зброї - Клімкін
Україна та Іспанія обговорюють питання поставок зброї оборонного характеру Україні, але це не питання сьогоднішнього дня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Гарсія-Маргальйо і Марфіль у Києві.
“Питання отримання зброї на сьогодні нами обговорюється, але це не є питанням сьогоднішнього дня”, - сказав Клімкін.
“Зброя, яка нам потрібна, в жодному разі не буде використовуватися для того, щоб досягти перемоги в ході атакуючих дій. Нам потрібна зброя для захисту від терористичних атак. Саме про таку зброю ми говоримо”, - сказав Клімкін.
Читайте також15 сенаторів США просять Обаму надати військову допомогу Україні
У свою чергу Гарсія-Маргальйо і Марфіль зазначив, що питання передачі Україні зброї є питанням часу. За його словами, на сьогодні в уряді Іспанії не обговорюється питання передачі наступальної зброї. “Ми зараз концентруємося на можливості знайти рішення в Мінську”, - сказав він.