Іспанія та Україна ведуть переговори про постачання зброї - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Гарсія-Маргальйо і Марфіль у Києві.

“Питання отримання зброї на сьогодні нами обговорюється, але це не є питанням сьогоднішнього дня”, - сказав Клімкін.

“Зброя, яка нам потрібна, в жодному разі не буде використовуватися для того, щоб досягти перемоги в ході атакуючих дій. Нам потрібна зброя для захисту від терористичних атак. Саме про таку зброю ми говоримо”, - сказав Клімкін.

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У свою чергу Гарсія-Маргальйо і Марфіль зазначив, що питання передачі Україні зброї є питанням часу. За його словами, на сьогодні в уряді Іспанії не обговорюється питання передачі наступальної зброї. “Ми зараз концентруємося на можливості знайти рішення в Мінську”, - сказав він.