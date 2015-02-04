Франція не планує поставляти зброю Україні

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан. передає ZN.UA. "На даному етапі у нас немає наміру поставляти озброєння Україні", - сказав він на спільній прес-конференції з канадським колегою Робертом Ніколсоном в Парижі.

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За словами Жан-Ів Ле Дріана, Франція вважає, що потрібно знайти політичне вирішення кризи.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що США можуть почати постачання зброї Україні вже цієї весни.