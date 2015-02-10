«Резиденцію Януковича» в окупованому Криму знесуть

В окупованому Криму Балаклавський суд задовольнив позовну заяву про знесення самовільних будівель, повідомляє Крим.Реалії.

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«Прокуратура провела перевірку законності будівельних робіт на об'єкті капітального будівництва «Реконструкція бази відпочинку «Мис Айя»» в урочищі Батіліман. Встановлено, що під час реконструкції зазначеного об'єкту дві капітальні споруди зведені забудовником у порушення ст. 49, 51 Містобудівного кодексу Російської Федерації без дозвільних документів і за межами відведеної для бази відпочинку території», - повідомляє прес-служба "прокуратури Севастополя".

У 2013 році на південному узбережжі Криму на місці головного корпусу бази відпочинку відбувалося масштабне будівництво приватного маєтку екс-президента України Віктора Януковича і його найближчого оточення. База була приватизована в один час із «Межигір'ям», коли Віктор Янукович був прем'єром.

Раніше ЗМІ повідомляли, що приватний будинок екс-президента України Віктора Януковича на Оболонській набережній восени переоформили на нового власника.