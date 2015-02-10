Держустанови залишаються у Краматорську - Кіхтенко

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Краматорську, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ніякі адміністративні організації й установи не роблять ніякої евакуації", - сказав Кіхтенко.

Він додав, що сьогодні ввечері мав їхати Києва на зустріч із прем’єр-міністром, але через сьогоднішні події в місті проситиме його відкласти поїздку.

Водночас Кіхтенко порадив мешканцям Краматорська та деяких інших населених пунктів певний час не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідків"Ми повинні розуміти, що небезпека на відстані 120 кілометрів (радіус дії модифікованої РСЗВ "Смерч" (Торнадо-С), з якої бойовики сьогодні стріляли по Краматорську із Горлівки, - УНІАН). І люди повинні знати, що є небезпека і повинні утриматися від будь-яких прогулянок на завтрашній день", - сказав Кіхтенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.30 Краматорськ зазнав артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненого з території, підконтрольної незаконним військовим формуванням.

За попередніми даними, загинуло 11 осіб, поранено 63, у тому числі військовослужбовці.

Удар було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах міста.

Кіхтенко повідомив, що із Горлівки по Краматорську бойовики випустили з РСЗУ «Смерч» 32 ракети.

"Ми знаємо, що в Горлівці, за останніми даними, з’явилося чотири пускові установки ("Смерч" - УНІАН). За даними на сьогоднішній день, десь 18 ракет потрапили на територію Краматорська, і десь 14 - у районі штабу АТО (на аеродромі). Але це не означає, що в самий штаб АТО", - сказав він.

Нагадаємо, у жовтні було прийняте рішення перенести Донецьку облдержадміністрацію та її структурні підрозділи до Слов'янська. Краматорська та Маріуполя.