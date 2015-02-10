З Горлівки по Краматорську бойовики випустили 32 ракети з РСЗВ - глава ДонОДА

Про це на брифінгу в Краматорську заявив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.

"Ми знаємо, що в Горлівці, за останніми даними, з’явилося чотири пускові установки ("Смерч" - УНІАН). За даними на сьогоднішній день, десь 18 ракет потрапили на територію Краматорська, і десь 14 - у районі штабу АТО (на аеродромі). Але це не означає, що в самий штаб АТО", - сказав Кіхтенко.

Він додав, що використовувалися касетні боєприпаси, які вражають певну площу. "Якби вони влучили в житлові квартали, поранених і загиблих було значно більше", - наголосив Кіхтенко.

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За його словами, під час обстрілу ракети потрапили у чотири житлових будинки, завдавши їм незначних пошкоджень, які будуть усунуті найближчим часом.

Крім того, голова ОДА зауважив, що метою обстрілу був не сам штаб АТО, а місто як таке. "Якби ціль була штаб АТО, то всі снаряди були б там. А так, ви бачите, як вони розкидані", - сказав Кіхтенко. Він зауважив, що штаб АТО розташований не в самому Краматорську, а віддалений від нього.