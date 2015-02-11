Порошенко прибув до Мінська на зустріч в "нормандському форматі"

Про це повідомляє Twitter посольства України в Білорусі.

"Президент України П.О.Порошенко прибув до Мінська на переговори у форматі "нормандської четвірки", - відзначили в посольстві.

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За даними ЗМІ, також до Мінська вже прибули канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що переговори лідерів країн «нормандської четвірки» - України, Франції, Німеччини та РФ розпочнуться у Мінську о 17.30 за київським часом.