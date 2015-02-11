Після виходу до журналістів переговори в "нормандському форматі" продовжилися у розширеному складі

Переговори в "нормандському" форматі лідерів України, Франції, Німеччини і РФ Петра Порошенка, Франсуа Олланда, Ангели Меркель і Володимира Путіна у вузькому складі тривали майже дві години. Про це повідомляє РИА Новости.

Після фотографування переговори тривають у розширеному складі.

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До президентів Росії, Франції, Німеччини та України приєдналися члени делегацій чотирьох країн, передає Комерсант.

Паралельно в Мінську, відзначає російське агентство, «за посередництва Росії і ОБСЄ» проходять переговори представників сторін українського конфлікту у форматі контактної групи. За підсумками всіх мінських переговорів планується підписання певного документа, повідомив раніше глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Перед початком переговорів у розширеному складі Порошенко і Меркель про щось спілкувалися, позували для преси і посміхалися, зазначає російське агентство.