Постійні обстріли унеможливили евакуацію людей з Дебальцевого та його околиць - ДСНС

Про це повідомила сьогодні речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра. Її цитує Радіо Свобода.

«Останніми днями здійснити організоване вивезення мирних мешканців з території Донецької області – з територій, які піддаються постійним обстрілам – майже неможливо. Терористи обстрілюють і автобуси, і навіть спеціальні автомобілі білого кольору з написом «Медична служба порятунку». Разом з тим, люди самотужки і за допомогою волонтерів залишають населені пункти, де ведуться активні бойові дії», – наголосила Бистра.

Щоб не наражати людей на небезпеку, 11 лютого Держслужба з надзвичайних ситуацій не здійснювала організованої евакуації людей з Дебальцева і сусідніх із ним населених пунктів, повідомила Бистра. За даними ДСНС, упродовж вчорашнього дня небезпечні райони Донеччини залишили понад 500 людей.

Читайте такожДебальцівський напрямок залишається найгарячішою точкою на ДонбасіДо евакуації мирного населення з зони ведення воєнних дій Держслужба залучила майже 200 своїх фахівців і більш як 30 одиниць спеціальної техніки.

Дебальцеве, важливий залізничний вузол, який контролюють українські війська, останніми днями перебуває під постійним обстрілом проросійських сепаратистів і російських військ, які намагаються захопити його.

З вечора 11 лютого і до сьогоднішнього ранку в Мінську тривала зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції щодо ситуації в Україні. Сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого. Крім того, від лінії зіткнення має бути відведене важке озброєння. Як заявив президент Росії Володимир Путін по завершенні переговорів, українські військові мають відвести озброєння від нинішньої лінії зіткнення, бойовики – від лінії, узгодженої 19 вересня в рамках Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія висувала неприйнятні для Києва умови. За його словами, на федералізацію чи автономію для Донбасу Україна не погодилася.