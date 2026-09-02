Росіяни придумали новий захист для своїх дронів (відео)

Росіяни експериментують із захистом розвідувальних БПЛА від українських FPV-перехоплювачів.

Російські БПЛА почали відстрілювати сіткомети по дронах-перехоплювачах, намагаючись захиститися від ураження українськими безпілотниками. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Бійці батальйону безпілотних систем Signum 59-ї окремої штурмової бригади показали йому БПЛА "КВО", який під час атаки українського дрона випускає сітки для захисту від перехоплення.

Згодом Флеш показав нове відео - цього разу російський розвідувальний БПЛА "Суперкам" відстрілюється сіткою від українського зенітного дрона.

Відео дня

Раніше "Мілітарний" повідомляв, що росіяни експериментують із захистом розвідувальних БПЛА від українських FPV-перехоплювачів.

Зокрема, на дрони встановлювали аналізатори радіосигналів, які виявляють наближення FPV за його відеосигналом, після чого система вмикає генератор радіоперешкод. Також на російських ZALA 421 тоді помічали пристрої РЕБ, зокрема модуль "Зеркальце".

Зазначається, що паралельно російські безпілотники отримували алгоритми автоматичного ухилення: при наближенні перехоплювача дрон змінює курс і висоту, виконуючи запрограмований маневр.

З 2025 року на збитих "Шахедах" українські військові почали виявляти камери заднього огляду, встановлені як зверху, так і знизу корпусу. Разом із ними на кінцях хвоста помічали додаткові антени, які могли бути пов’язані з передачею відеосигналу.

"Коли на російському БПЛА "Орлан" вперше виявили камеру заднього огляду, то припускалося, що вона призначена для виявлення українських дронів-перехоплювачів, які атакують ззаду. Ймовірно, камера дозволяє контролювати підліт українського перехоплювача та залежно від ситуації виконати маневр ухилення або застосувати сіткомет для зриву атаки", - сказано у матеріалі.

Російські дрони

Раніше Флеш повідомив, що Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників і вже, ймовірно, вийшла на заплановані темпи їхнього випуску. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник президента України з технологічних питань

За його словами, у липні було 1,5 тисячі ударів реактивними безпілотниками, у серпні нарахували 3 тисячі ударів реактивних БПЛА.

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