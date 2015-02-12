Порошенко виступив із заявою: жодної автономії, припинення вогню і контроль над кордоном

Крім того, за словами Порошенка, контактна група домовилася про виведення всіх іноземних військ з території України та досягнута домовленість про звільнення всіх заручників протягом 19 днів, пише НВ.

Також українські прикордонники повинні відновити контроль на держкордоні до кінця 2015 року.

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За словами президента, ні про яку автономію або федералізації домовленостей немає.