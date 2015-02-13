Порошенко: Час нехтувати обороноздатністю держави минув

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час виступу в навчальному центрі Національної гвардії України у Нових Петрівцях Київської області.

«Час нехтувати обороноздатністю держави пішов у минуле. Захисник країни буде забезпечений усім необхідним для перемоги», - сказав Порошенко.

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Після передачі військовим сертифікатів на нову та модернізовану техніку для потреб АТО Порошенко разом з присутніми оглянув представлену військову техніку українського та іноземного виробництва: броньовані автомобілі, спеціалізовані машини швидкої допомоги для військових, засоби протибатарейної боротьби, радіорозвідки, безпілотні літальні апарати, машини управління.

Оглядаючи британські броньовані машини «Саксон», він зауважив: «Критикам цього контракту я хочу наголосити, що рівень броньованого захисту у них вище, ніж у БТР». Після цього президент власноруч перевірив броню зазначеної техніки і переконався у її надійності, йдеться у повідомленні.

Також главі держави були представлені радіостанції та нові засоби зв’язку для блок-постів та оперативного зв’язку. Усі радіостанції мають захист та засоби протидії радіоподавлення.

Оглядаючи обладнання для радіоперешкод «Анклав», президент підкреслив, що цей прибор українського виробництва робить неможливим роботу російських безпілотних літальних апаратів та коригувальників вогню. «Це саме те, що зараз потрібно українській армії, і ми вже налагодили серійне виробництво», - сказав він.

Порошенко наголосив на тому, що вся техніка має бути направлена до зони АТО якнайшвидше.