Кучма: Захарченко мало не зірвав переговори в Мінську

Однак, за його словами, терористи ледь не зірвали весь процес переговорів, а президенти вже збиралися роз'їхатися.

Про це в інтерв'ю "Інтеру" розповів учасник контактної групи, другий президент України Леонід Кучма.

"Контактна група повинна була разом з Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким підписати цей документ, передати його чотирьом президентам, вони повинні були вийти до преси, благословити цей документ і сказати: «Хлопці, давайте далі жити дружно». Але коли ми сіли за стіл підписувати документ, Плотницький і Захарченко сказали, що вони нічого підписувати не будуть, їх не влаштовує договір.

Почали з того, що, нібито, наші військові в "котлі" в Дебальцевому, пропонували записати, що військові повинні здати зброю. Це була німа сцена. Четвірка трохи не роз'їхалася", - сказав він.

За словами Кучми, після перерви учасники контактної групи внесли в документ єдину зміну, "хоча зауважень з боку Донбасу було багато".

"Єдина зміна - замість 8 години 14 числа, перемир'я повинно було наступити опівночі 15 числа. Це єдине, що змінилося", - зазначив КУчма.

Головним проривом мінських переговорів екс-президент вважає те, що "ми посадили за стіл європейців, Путіна і Україну. І Путін взяв на себе відповідальність за ті документи, які були підписані. Одна справа, спостерігати з боку, інша справа підписати угоду".

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"Якщо після 15 числа будуть продовжуватися військові дії, то зовсім інша розмова, мені здається, буде з Росією і Путіним. Можете уявити, в якій ситуації опиняться Ангела Меркель та Франсуа Олланд? В якому становищі опиниться Барак Обама, який за день до цього вів переговори з Путіним?", - підкреслив Кучма

Крім того, він зазначив, що найголовнішим питанням на сьогодні є питання кордону. "Якщо ми не будемо тримати кордони на замку, але ніяких гарантій миру немає. Це та ситуація, коли Росія буде підкидати дрова в багаття, щоб полум'я підтримувалося. А воно не буде весь час тільки на Донбасі. Воно може поширюватися. Це така холера, яка перейде на інші регіони. Я думаю, що це питання має бути в полі зору влади", - заявив екс-президент.