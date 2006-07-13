МВС не розганятиме Майдан

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не виконає наказ розігнати Майдан, від кого б він не надходив.

Про це він сказав сьогодні в ефірі каналу 1+1.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що, на його переконання, він такого наказу ніколи не отримає, оскільки «Президент Ющенко є результатом перемоги демократичної революції, і я гарантую будь-кому, що таких команд він не дасть. І по-друге, я б ніколи не виконав, від кого б вони не надходили».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що міліція є позапартійним органом і буде забезпечувати право однієї і іншої політичної сили і громадян вільно і мирно висловлювати свої погляди.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня представники “Пори” оголосили про початок безстрокової акції громадської непокори.

В рамках цієї акції “Пора” розбила на Майдані Незалежності наметове містечко.