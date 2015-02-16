"Нормандська четвірка" може сьогодні знову провести переговори щодо Донбасу

Чергова телефонна розмова президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна може відбутися вже сьогодні, 16 лютого.

Про це повідомив журналістам на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише Российская газета.

"В принципі непогано ситуація розвивається, особливо якщо порівняти те, що відбувається зараз, і те, що було лише кілька днів тому, буквально напередодні засідання в Мінську. Зараз все-таки ситуація радикально змінюється", - зазначив представник Кремля.

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Помічник Путіна нагадав, що настає термін для реалізації другого пункту угод - відведення важких озброєнь.

Ушаков також повідомив, що чергова телефонна розмова "нормандської четвірки" може відбутися вже сьогодні.

Нагадаємо, лідери України, ФРН, Франції і Росії розмовляли телефоном у неділю. А в суботу Путін говорив телефоном з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом. Поки питання про проведення нового саміту конкретно не піднімалося, уточнив представник Кремля.