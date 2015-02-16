Колишній керівник "Укрспецекспорту" Бондарчук оголошений в розшук

Відповідна інформація опублікована на сайті МВС.

Читайте такожКолишньому керівнику "Укрспецекспорту" оголосили підозру в розтраті

Як повідомляв УНІАН, 29 січня у відношенні керівництва "Укрспецекспорту" порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). 21 січня головна військова прокуратура повідомила Сергію Бондарчуку про підозру у заволодінні коштами "Укрспецекспорту" на суму більше $7 млн. Печерського райсуду видав дозвіл на його затримання і привід до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.