Україна готова продовжити переговори з бойовиками щодо обміну полоненими - Наливайченко

Українська сторона готова продовжити переговори з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" з приводу обміну полоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розказав голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні в коментарі журналістам після відкриття меморіального знаку на честь героїв Небесної сотні, який встановлено на території Національної академії СБУ.

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“Робоча група, яка займається обміном людей, яких ще незаконно утримують терористичні організації, ми готові забрати. Зараз питання за тією стороною”, - сказав Наливайченко.

За його словами, головною перепоною у звільненні заручників, захоплених терористами, є те, що вони, всупереч домовленостям про припинення вогню, продовжують обстрілювати населені пункти з мирними жителями та позиції українських військових.

Як повідомляв УНІАН, домовленості «норманської четвірки», досягнуті в Мінську 12 лютого, передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів.