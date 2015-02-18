Польща поставила під питання можливість вирішення конфлікту на Донбасі мирним шляхом
Захоплення бойовиками Дебальцевого ставить під сумнів можливість мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на МЗС Польщі.
"З глибокою стурбованістю ми сприйняли інформацію від виведення українських військ з Дебальцевого у зв'язку з військовим тиском і артилерійськими обстрілами бойовиків. Разом з міжнародним співтовариством ми очікували, що Мінські угоди, підписані 12 лютого, призведуть до негайного та постійного припинення вогню", - сказано в заяві відомства.
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Також у заяві зазначається, що захоплення бойовиками Дебальцевого може бути розцінене виключно як відкрите порушення вищевказаних угод. Проросійські терористи перейшли за лінію розмежування, зазначену в документі.
"Це ставить під сумнів можливість мирного врегулювання конфлікту і припинення подальшого поширення сепаратистських сил в Україні", - сказано в заяві.