Наметове містечко збільшується

Близько двадцяти наметів встановили вчора на Майдані Незалежності активісти Української народної партії, протестуючи проти антизаконних подій у парламенті, повідомляє прес-служба УНП з посиланням на координатора акції від УНП Михайла РАТУШНОГО.

«УНП заявляють про небезпеку та загрозу для існування незалежної, демократичної України і протестують проти того, що відбувається в стінах Верховної Ради, закликаючи Президента, якщо й далі порушуватимуться закони, Конституція, вдатися до розпуску парламенту», - зазначив М.РАТУШНИЙ.

Він також повідомив, що УНП разом з іншими учасниками акції, які обстоюють демократичні засади, «прийняли рішення утворити спільну комендатуру для узгодження позицій».

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності також розбито наметове містечко громадянської партії «Пора» в рамках оголошеної 11 липня безстрокової акції громадянської непокори.