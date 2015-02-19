Став відомий розмір розкрадань, які ставляться у провину Портнову

Як пише видання Закон і Бізнес, справа екс-першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова отримує несподіваний поворот: у відповідь на висунуті Генеральною прокуратурою обвинувачення в заволодінні зарплатою за читання лекцій в КНУ, Портнов оприлюднив клієнтську виписку про операції за рахунком своєї зарплатної картки.

Згідно з документом, розміщеним на його офіційному сайті, за період з 1 квітня 2013 року (початок роботи) по 19 січня 2015 року (дата складання виписки) на рахунок надійшло трохи більше 41,6 тис. грн. При цьому за весь період гроші знімалася лише один раз на суму 800 грн.

Нагадаємо, звинувачення в заволодінні зарплатою за читання лекцій лежить в основі застосованих до політика європейських санкцій та рішення прокуратури про його розшук. Сам Портнов неодноразово заявляв про те, що не користувався зарплатною карткою, виходячи з необхідності фінансової підтримки своєї кафедри, і вважав, що співробітники університету витрачають гроші з його карти на потреби самого університету.

«Надана виписка з банківського рахунку включає 21 місяць роботи в університеті. Тобто, обсяг інкримінованих мені розкрадань власної університетської зарплати становить 38 гривень на місяць, тобто близько 1 гривні на день», - так на своїй сторінці у Фейсбуціпрокоментував клієнтську виписку сам Портнов, пожартувавши, що буде тепер писати явку з повинною.