Яценюк: Герої не вмирають допоки ми звершуємо розпочате ними

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, Яценюк сказав, що «рік тому Україні, яка повстала за свою Гідність, за прорив із темряви беззаконня і неправди у простір свободи і справедливості, було оголошено війну. Ворог, який тоді вже повністю підім’яв під себе вмираючий режим грабіжників і державних злочинців, почав вбивати нашу країну».

Прем`єр-міністр відзначив, що «Герої Небесної сотні першими стали на шляху агресора і його поплічників. Саме вони дали перший бій орді, яка вже націлилася на Крим і Донбас, на міста і села України. І мало хто тоді міг усвідомити, що герої з дерев’яними щитами, які вмирали під кулями, але лишалися нескореними, боронять не лише ціннісний вибір мільйонів українців, а саме наше життя і цілу європейську цивілізацію».

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«Небесна Сотня – цвіт і водночас зліпок українського громадянського суспільства: студенти і фермери, теслі і музиканти, вчителі, нафтовики, підприємці, програмісти. Українці, вірмени, білоруси, євреї, росіяни, поляки. Кияни і донеччани, галичани і кримчани, чернігівці і буковинці. Творці історії і української політичної нації. Наша незагоювана рана і наша висока гордість.

Ми прожили надважкий рік – з пам’яттю про них і відповідальністю перед ними. З болем, але з твердим переконанням у нашій перемозі. Над нападником, над власними слабкостями, над виразками, які не повинні більше роз’їдати наш суспільний організм. Ці перемоги стануть найкращим пам’ятником величі їхнього подвигу. Герої не вмирають допоки ми звершуємо розпочате ними», сказав Яценюк, підкреслюється в повідомленні.