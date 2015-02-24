Росія направила Україні ноту про черговий "гумконвой" для Донбасу

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС Росії щодо наміру направити 27 лютого до Донецької та Луганської областей черговий “гуманітарний вантаж”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Вчора нами отримано чергову ноту від російського МЗС щодо наміру Росії направити 27 лютого до Донецької та Луганської областей України вантаж, який російська сторона називає “гуманітарним”, - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що МЗС України неодноразово звертало увагу російської сторони, що попередні “гуманітарні вантажі” переміщувалися нею на територію України без згоди уряду України. Були очевидні порушення законодавства України, а також раніше узгоджених Міжнародним комітетом Червоного Хреста умов та модальностей доставки таких вантажів.

“У ноті, направленій у відповідь, ми заявили про категоричну вимогу не здійснювати переміщення через державний кордон України згаданих вантажів без згоди української сторони та проведення компетентними органами України необхідних процедур прикордонного і митного контролю, а також без погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та без супроводження цього вантажу його представниками”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

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У РНБО заявляють, що все російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15-й так званий «гумконвой» з Росії прибув на Донбас 20 лютого.

За даними російських ЗМІ, сьогодні, 24 лютого, чергова колона з "гуманітарною допомогою" вирушила до Ростовської області з Ногінського рятувального центру МНС Росії (Московська область).