Пайєтт: бойовики на Донбасі є продовженням російських збройних сил

Про це у своєму "Твіттері" написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, передає радіо "Свобода". "У серпні Росія зміцнила свій контроль над бойовиками, усунувши проблемних ватажків, які відмовилися виконувати накази", - пише дипломат.

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"Збройні сили Росії створили у східній Україні потужну командну структуру – від російських генералів, які контролюють військові дії, до молодших офіцерів. Російський персонал здійснює зв’язок, збір розвідданих, оперативне керівництво, а також коректування артвогню. Російські військові брали участь у нещодавніх нападах на Вуглегірськ і Дебальцеве", -підкреслює посол США в Україні.

Російський персонал здійснює зв’язок, збір розвідданих, оперативне керівництво, а також коректування артвогню. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 25, 2015